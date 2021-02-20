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Врач помещает пациентку в аппарат компьютерной томографии во временном госпитале для больных COVID-19 Врач помещает пациентку в аппарат компьютерной томографии во временном госпитале для больных COVID-19

В Самаре 100-летняя пациентка вылечилась от коронавируса

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Врачи городской больницы № 8 в Самаре вылечили от коронавируса 100-летнюю пациентку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава Самарской области.

Женщина пребывала в стационаре в течение нескольких недель. После оказания необходимой медицинской помощи ее направили домой. Теперь она будет находиться под наблюдением врачей.

Согласно информации пресс-службы, инфекционный госпиталь на базе Самарской городской больницы № 8 был развернут в октябре 2020 года, с тех пор медпомощь была оказана более 1,2 тыс. пациентам с COVID-19 и подозрением на него.

С начала вспышки коронавируса в Самарской области выявлено 46 276 случаев коронавируса, 42 533 человека выздоровели, 900 скончались.

Ранее в Псковской области 101-летняя женщина привилась от COVID-19.

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