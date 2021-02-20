В Дубае заявили, что пропавшая принцесса Латифа жива и находится под защитой семьи

Королевская семья Дубая заявила, что пропавшая с поля зрения общественности принцесса Латифа, дочь эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, жива и находится под защитой семьи. Об этом сообщает CNN.

«В ответ на сообщения в СМИ о принцессе Латифе мы хотим поблагодарить тех, кто выразил обеспокоенность относительно ее благополучия, несмотря на то, что освещенные сведения противоречат действительности», — говорится в заявлении монаршей семьи, распространенном посольством ОАЭ в Лондоне.

Латифа пыталась сбежать из ОАЭ в феврале 2018 года. После попытки побега ее захватили коммандос у побережья Индии. Принцессу насильно вернули домой. После сообщений о ее поимке о дочери эмира Дубая ничего не было слышно. В МИД ОАЭ заявляли, что она находится дома с семьей.

17 февраля телеканал Sky News распространил видеозапись, на котором Латифа заявила, что ее заключили в королевскую виллу, переоборудованную в тюрьму. На окнах были установлены решетки.

Накануне, 19 февраля, сообщалось, что комиссия по правам человека ООН запросила от ОАЭ доказательства относительно того, что принцесса Латифа все еще жива.