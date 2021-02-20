Володин призвал россиян не отдыхать за границей из-за угрозы заражения COVID-19

Россиянам стоит отдыхать в России и не ездить в другие страны, так как угроза заражения коронавирусом сохраняется, несмотря на прогнозируемый спад пандемии и появление вакцин. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает РИА «Новости».

«По оценкам специалистов, минимальный уровень заболеваемости будет в августе – сентябре. А что касается осени, по мнению специалистов, возможен небольшой рост пандемии, связанный с сезоном отпусков», — сказал политик.

Он отметил, что те страны, в которые обычно ездят отдыхать, не всегда могут защитить туристов от заражения, тем самым риск распространения коронавируса увеличивается, отдыхающие могут привезти вирус с собой домой.

«Страна огромная, прекрасная, замечательная. Есть что посмотреть, где отдохнуть. Мы считаем, что этот вопрос требует и контроля, и внимания, и создания условий для бизнеса», — отметил Володин.

Ранее сообщалось, что вакцина «ЭпиВакКорона» станет доступна россиянам старше 60 лет до конца февраля.