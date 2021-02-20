Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Центр «Вектор» начал создавать вакцину от нового штамма птичьего гриппа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы и кандидатного вакцинного штамма для птичьего гриппа H5N8, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

В эфире Первого канала он отметил, что «столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц» позволяет уже сегодня начать разработку тест-системы, позволяющей «оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения», а также приступить к работе «по созданию кандидатного вакцинного штамма».

В субботу, 20 февраля, в Роспотребнадзоре сообщили, что в России был выявлен первый случай заражения человека новым штаммом вируса птичьего гриппа.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.