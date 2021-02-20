Центр «Вектор» начал создавать вакцину от нового штамма птичьего гриппа

Уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы и кандидатного вакцинного штамма для птичьего гриппа H5N8, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

В эфире Первого канала он отметил, что «столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц» позволяет уже сегодня начать разработку тест-системы, позволяющей «оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения», а также приступить к работе «по созданию кандидатного вакцинного штамма».

В субботу, 20 февраля, в Роспотребнадзоре сообщили, что в России был выявлен первый случай заражения человека новым штаммом вируса птичьего гриппа.