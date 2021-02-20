Две домашние кошки заразились COVID-19 в Германии

В немецком Гамбурге зафиксированы два подтвержденных случая заражения коронавирусом домашних кошек, передает агентство DPA со ссылкой на институт имени Фридриха Леффлера.

По его информации, ранее хозяйка этих животных скончалась от последствий COVID-19. Два питомца были отправлены на карантин.

Как рассказала старший ветеринар приюта для животных в Гамбурге Урте Инкманн, они чувствуют себя хорошо. Она также выразила надежду, что кошек «выпустят на волю» уже на следующей неделе.

По данным агентства, всего в Германии были зарегистрированы уже пять случаев заражения коронавирусной инфекцией домашних кошек и два — собак.