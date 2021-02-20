В Сыктывкарском университете выплатили стипендии несуществующим студентам

В Сыктывкарский государственный университет на бюджетные места приняли больше 80 фиктивных студентов. Об этом сообщила прокуратура республики Коми.

Отмечается, что прокуратура совместно с региональным УФСБ провела проверку.

«По итогам проверки в связи с выявленными фактами фиктивного приема студентов возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Эти «студенты» получали стипендии и материальную помощь из федерального бюджета. Часть полученных денег «учащиеся» переводили должностным лицам вуза. Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее Минобрнауки поручило вузам самостоятельно определить формат выпускных экзаменов.