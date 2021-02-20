США депортировали в Германию 95-летнего бывшего охранника концлагеря Фридриха Карла Бергера. Об этом сообщается в заявлении министерства юстиции США.

«Высылка Бергера демонстрирует стремление министерства юстиции гарантировать, чтобы Соединенные Штаты не были убежищем для тех, кто участвовал в нацистских преступлениях против человечности и других нарушениях прав человека», — приводятся слова исполняющего обязанности генерального прокурора США Монти Уилкинсона.

В феврале 2020 года иммиграционный суд в Мемфисе в штате Теннесси постановил выслать Бергера из США, потому что тот в 1945 году добровольно охранял узников концлагеря Нойенгамме. В ноябре 2020 годаапелляционный совет по иммиграционным делам признал это решение законным.

Бергер является гражданином Германии. В Теннеси он переехал в 1959 году. 20 февраля он прилетел во Франкфурт, его допросят следователи. немецкое гражданство и проживает в штате Теннесси. Бергер стал 70-м высланным из США по программе минюста по выявлению, расследованию и устранению нацистских преследоват

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