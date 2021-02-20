Источник: Минюст РФ попросил ЕСПЧ пересмотреть решение по Навальному

Министерство юстиции России отправил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запрос о пересмотре требования освободить осужденного блогера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российском Минюсте.

Как рассказал собеседник агентства, ведомство в субботу, 20 февраля, направило в ЕСПЧ официальное заявление о пересмотре решения палаты суда о применении обеспечительных мер в отношении Навального, а также о признании неприемлемой жалобы его адвокатов, в рамках которой запрашивались обеспечительные меры.

На этой неделе стало известно, что ЕСПЧ попросил Россию в качестве обеспечительной меры освободить осужденного Алексея Навального. При этом в Минюсте РФ отмечали, что Россия не сможет освободить осужденного по делу «Ив Роше» Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. Защита обжаловала приговор.

В субботу, 20 февраля, Мосгорсуд признал законным решение о замене срока Навального с условного на реальный по данному делу.