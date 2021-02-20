Свыше 205 тысяч человек сделали прививку от COVID-19 в Петербурге

В Санкт-Петербурге прививку от коронавирусной инфекции нового типа получили свыше 205 тысяч человек, передает пресс-служба вице-губернатора города Олега Эргашева.

Пресс-служба сообщила, что это число петербуржцев получило первую дозу вакцины от COVID-19. Там отметили, что цикл вакцинации полностью закончили 59 тыс. человек.

Как уточняется, что всего с начала вакцинации в Петербург поступило 330 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», в поликлиниках в настоящее время остается 111 тыс. доз.

По последним данным, в городе было выявлено 359 654 случая COVID-19, вылечились 284 622 человека, скончались 10 738 пациентов.

Ранее стало известно, что число привившихся от коронавируса в мире превысило 200 млн.