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Общество. Новости

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В Абхазии приостановили православные богослужения

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Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа)объявил, что богослужения в храмах временно приостановлены до определения статуса Абхазской православной церкви. Об этом пишет Sputnik.Абхазия.

«Сегодня мы надеялись и надеемся, что Московский патриархат решит нашу церковную ситуацию, статус нашей Абхазской православной церкви», — сказал Аплиаа.

По его словам, Абхазская церковь никогда не была и не будет частью Грузинской.

При этом богослужения продолжатся главном кафедральном соборе в Сухуме.

Ранее стало известно, что Абхазия пытается создать свою православную церковь и выйти из грузинского патриархата.

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