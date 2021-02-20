Герой России: я неприятно удивлен мягким приговором Навальному

Суд в Москве, приговорив Алексея Навального к штрафу за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны, поступил слишком мягко, рассказал «Газете.Ru» Герой Российской Федерации, генерал-майор, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

В субботу, 20 февраля, Бабушкинский районный суд огласил приговор по делу о клеветена ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Признав Навального виновным, суд назначил ему штраф в размере 850 тысяч рублей.

«Я удивлен мягким приговором, суд должен был отнестись к этому дела куда жестче. Я также возмущен поведением самого подсудимого. Это как надо ненавидеть свой народ, чтоб так нагло и цинично оскорблять ветеранов. У меня такое ощущение, что он сознательно пошел на то, чтобы опорочить ветерана с целью переписать историю и принизить роль нашей страны в Победе, в разгроме фашистов», — пояснил Герой России.

По его словам, Навальный, возможно, своими заявлениями преследовал цель пересмотра итогов Великой Отечественной войны, что так модно сейчас делать в ряде западных стран.

«Если убрать весь пафос из сегодняшнего поведения Навального, то выводы можно сделать следующие: по его мнению, наша страна зря победила в ВОВ, надо было сдаться на милость победителю, сейчас бы жили лучше. Но он забыл, что в планах Гитлера было не поработить русских, а уничтожить. И Навальный забыл, что он сам относится к нашей нации», — подчеркнул генерал-майор.