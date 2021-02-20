Вылетевший из Краснодара в Самару самолет SSJ-100 подал сигнал бедствия

Российский самолет Superjet-100, который в 18.55 по мск вылетел из аэропорта Краснодара в Самару, подал сигнал бедствия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, воздушное судно подало сигнал бедствия через 40 минут после вылета.

По данным сервиса Flightradar24, самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Азимут» продолжает лететь по маршруту.

На прошлой неделе самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга из-за неисправности.