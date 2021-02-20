В Нидерландах из-за птичьего гриппа уничтожили 130 тысяч кур

В Нидерландах на птицефабрике в Синт-Уденроде обнаружили вспышку птичьего гриппа. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства страны.

Речь идет, вероятно, о высокопатогенном птичьем гриппе. В радиусе километра находятся еще две птицефермы.

«На зараженной птицефабрике обитают примерно 35 тысяч птиц, на двух других фермах содержат, соответственно, 49 920 и 47 000 кур», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всех птиц пришлось уничтожить, чтобы вирус не распространился дальше.

Ранее в России подтвердился первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа.