В МВД разработали порядок доставления пьяных в вытрезвители

Порядок доставления нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции был разработан МВД России. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе указывается, что необходимость разработки проекта приказа ведомством «обусловлена внесением <...> изменений в федеральный закон от 7 февраля 2011 года «О полиции» в части наделения сотрудников полиции правом доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в специализированные организации в случаях», которые предусмотрены данным законом.

На министерство возложены полномочия доставления пьяных граждан в медвытрезвители либо подразделения полиции. Также в документе прописаны нормы, которые регламентируют оказание полицейскими помощи лицам, «находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

В феврале Минздрав РФ назвал условия помещения людей в вытрезвитель.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей.