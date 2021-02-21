Названы способы профилактики птичьего гриппа

Не заразиться птичьим гриппом возможно, если не употреблять дикую птицу, сырые яйца и плохо обработанное мясо. Об этом в беседе с телеканалом «МИР 24» сказал глава научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.



По его словам, человек может контактировать с вирусом, летальность от которого достаточно высокая, в путешествиях, при охоте на дичь или птицу. Также это может произойти во время посещения экзотических ресторанов.

«[Нужно] стараться не употреблять сырое мясо птицы и сырые яйца, потому что они могут быть источниками заражения вирусом гриппа», — добавил эксперт.

Он считает, что контролирующие органы примут серьезные меры, чтобы не допустить распространение нового штамма птичьего гриппа: локализуют очаги, а ученые начнут изучать эту инфекция.

Накануне стало известно, что в России подтвержден первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что птичий грипп был выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка. В настоящее время они уже переболели и чувствуют себя хорошо.