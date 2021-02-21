Названы продукты, чаще всего вызывающие аллергическую реакцию

Врач-иммунолог Владимир Болибок перечислил продукты, которые чаще всего вызывают аллергическую реакцию.

По его словам, при пищевой аллергии часто возникает атопический дерматит или экзема. «Наиболее часто их вызывают те продукты, которые человек чаще всего употребляет в пищу. То есть самыми распространенными аллергенами являются аллергены коровьего молока, пшеницы, круп, яиц, мяса птицы и разные аллергены рыбы»,— объяснил специалист.

Болибок отметил, что есть понятие степени выраженности аллергии. Например, у некоторых людей употребление цитрусовых может внезапно вызвать крапивницу. Также редким, но достаточно сильным аллергеном являются орехи.

Кроме того, пищевая аллергия может проявляться в нарушении работы пищеварительного тракта, однако такая реакция организма неявная, что затрудняет диагностику.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал о необычном средстве от аллергии.