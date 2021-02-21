Определен период заразности человека с нетяжелой формой коронавируса

Коронавирус в легкой форме перестает быть заразным после 11-го дня. Об этом сообщил заведующий отделом «Коллекция микроорганизмов» государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Олег Пьянков.

По его данным, вирус активно передается от человека к человеку в течение первых пяти-семи дней после заражения.

«Как правило, после 11-го дня, если у человека нетяжелая форма, не подтверждается, что у него рост генетического материала, то, скорее всего, этот человек уже не опасен», — сказал он в интервью на телеканале «Россия-1».



В РФ за 24 часа выявили еще 12 742 случая коронавируса. Также за прошедший день вылечились 16 012 пациентов, скончались 417. За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 4 164 726 жителей России, выздоровели 3 713 445 человек, умерли 83 293.