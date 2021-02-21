В загоревшемся частном доме в Новой Москве погиб ребенок

В результате пожара в частном доме в Новой Москве погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

«На месте пожара в поселении Роговское в СНТ «Простоквашино», к сожалению, обнаружен погибший», — рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего прокуратура Москвы организовала проверку. «После тушения обнаружено тело пятилетнего мальчика, находившегося в момент пожара в доме без присмотра взрослых», — уточнили в пресс-службе.

Пожар в частном доме в СНТ начался в 11.16 мск. Площадь пожара составила 60 кв. м. Как отмечается, здание полностью обрушилось, также полностью сгорела стоящая рядом с домом машина Audi. Помимо умершего ребенка пострадал еще один человек.