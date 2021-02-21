«Спутник V» сравнили с автоматом Калашникова по надежности и эффективности

В Австрии сравнили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» с «надежным» и «эффективным» автоматом Калашникова. Об этом заявил профессор, ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер.

По его мнению, в одном «очень уважаемом журнале» опубликовали обнадеживающие данные о российской вакцине. Он отметил, что «Спутник V» надежный, потому что при первой и второй прививке используются разные вирусные векторы.

«Спутник V» — он как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надежный и эффективный», — сказал профессор в интервью газете Kronen Zeitung.

Австрийское издание Wiener Zeitung написало, что Россия созданием вакцины «Спутник V» от коронавируса победила Запад. Европа вынуждена признать, что препарат очень эффективен и его применение не влечет серьезных побочных эффектов. Австрийский политолог Герхард Манготт подтвердил, что сегодня Россия стоит в одном ряду в сфере науки с ведущими странами.

«Страны выстраиваются в очередь за поставками «Спутника V» после публикации несколько дней назад в авторитетном медицинском журнале Lancet статьи о том, что российская вакцина защищает от смертельного вируса примерно так же, как американские и европейские прививки, и гораздо эффективнее, чем китайские конкуренты», — говорилось в заметке.