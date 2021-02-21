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Общество. Новости

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В Петербурге горит цех по производству медоборудования

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В Петербурге в производственном здании загорелся цех по производству медицинского оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пожар начался на улице Магнитогорской, 17 в Красногвардейском районе.

«По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что в производственном здании в цехе по производству медицинского оборудования происходит горение на площади 20 кв. м», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, в здании находится один человек.

Ранее в Волгограде произошел пожар в торговых павильонах.

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