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Кандалакшский заповедник (Республика Карелия, Мурманская область). Территория Кандалакшского заповедника состоит из 13 участков, расположенных вокруг Кольского полуострова от границ с Норвегией в Баренцевом море до Республики Карелия в Белом море. Основан в 1932 году Кандалакшский заповедник (Республика Карелия, Мурманская область). Территория Кандалакшского заповедника состоит из 13 участков, расположенных вокруг Кольского полуострова от границ с Норвегией в Баренцевом море до Республики Карелия в Белом море. Основан в 1932 году

У траулера в Баренцевом море отказал двигатель

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У малого траулера Polaris, на борту которого находятся 10 человек, в районе полуострова Рыбачий отказал двигатель. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Поступило сообщение о том, что судно Polaris потеряло ход в акватории Баренцева моря в районе полуострова Рыбачий Мурманской области, у него произошел отказ основного двигателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что люди на борту траулера находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области.

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