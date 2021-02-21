Ректор СевГУ заявил, что санкции Зеленского будут способствовать рекламе вуза

Ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев прокомментировал внесение учебного заведения в санкционный список Украины. Об этом сообщает РБК.

По его словам, такое решение украинских властей будет способствовать рекламе образовательного учреждения на международной арене.

«Подумают, что мы ребята очень крутые, раз целое государство на нас ополчилось. Я думаю, что теперь люди хотя бы заглянут на нашу страницу в интернете», — подчеркнул Нечаев.

Ректор уточнил, что университет встал на одно место с лидером партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком, а также торговой сетью «Спортмастер».

Он отметил, что СевГУ стал первым вузом, который попал в список антироссийских санкций.

«Как говорил Ленин, если нас перестали ругать, значит, мы делаем что-то не так. Я думаю, если нас отправили в санкционный список, значит, мы делаем все так», — добавил Нечаев.

20 февраля Украина ввела санкции в отношении 18 юрлиц и восьми человек, среди которых пять Россиян. Данное решение Совбеза страны утвердил президент Украины Владимир Зеленский. По ограничительные меры также попали Виктор Медведчук и его жена Оксана Макаренко.