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Общество. Новости

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МАГАТЭ и Тегеран договорились о доступе к ядерным объектам Ирана

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Тегеран достигли договоренности о продолжении мониторинга агентством ядерных объектов Ирана. Об этом у себя в Twitter сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, это стало следствием двухсторонних консультаций.

«Интенсивные консультации дали хороший результат. Достигнуто временное техническое согласие», — написал в соцсети Гросси.

Он отметил, что агентство будет продолжать необходимую верификацию и мониторинг в Иране.

До этого СМИ сообщали, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы урана на ядерных объектах в Иране.

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