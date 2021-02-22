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Общество. Новости

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Россия приветствует высылку бывшего охранника нацистского концлагеря из США

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Россия положительно оценивает решение властей США экстрадировать в Германию экс-охранника нацистского концлагеря Нойенгамме 95-летнего Фридриха Бергера. Об этом говорится в заявлении посольства России в США, размещенном в Twitter.

Дипломаты отметили, что российская сторона приветствует действия американских властей по поиску нацистских преступников.

«Решение по делу Бергера показывает, что зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности»,— сказано в сообщении.

В дипмиссии также отметили, что «это еще более важно в связи с 75-летней годовщиной Нюрнбергского трибунала».

В феврале 2020 года иммиграционный суд в Мемфисе в штате Теннесси постановил выслать Бергера из США, поскольку тот в 1945 году добровольно охранял узников концлагеря Нойенгамме. В ноябре 2020 года апелляционный совет по иммиграционным делам признал это решение законным.

Бергер является гражданином Германии. В Теннеси он переехал в 1959 году. 20 февраля сообщалось, что США депортировали Бергера. Он прилетел во Франкфурт, его допросят следователи. Бергер имеет немецкое гражданство и проживает в штате Теннесси. Мужчина стал 70-м высланным из США по программе Минюста по выявлению, расследованию и устранению нацистских преследователей.

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