В России выявлено 12 604 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 12 604 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 11,2% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 337 пациентов, полностью выздоровели 12 943 человека.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 177 330 случаев коронавирусной инфекции, из них 83 630 — с летальным исходом. Вылечились 3 726 388 человека.

Ранее перенесшим коронавирус россиянам назвали лучшее время для вакцинации.