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Общество. Новости

Хинштейн объяснил ужесточение наказания за оскорбление ветеранов

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Российские парламентарии предлагают изменения действующего уголовного состава («реабилитация нацизма», ст. 354 УК РФ) и административного правонарушения («злоупотребление СМИ»), где речь идет об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»), комментируя внесение поправок ко второму чтению в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма.

«Это поможет максимально защитить память о героях нашей страны», — подчеркнул он.

По мнению Александра Хинштейна, штраф по резонансному делу об оскорблении ветерана несоразмерен тяжести моральных последствий.

«Сегодня ответственность за клевету уже ужесточена, а фигуранта дела судили по старой редакции УК, поскольку именно она действовала на момент совершения преступления», — пояснил депутат.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что депутаты подготовили поправки ко второму чтению в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма. Поправки предусматривают уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны вплоть до лишения свободы.

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