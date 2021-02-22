Лукашенко подарил Путину корзину белорусских продуктов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому коллеге Владимиру Путину корзину белорусских товаров. Об этом пишет «БелТА» в Telegram.

Как пишет издание, в корзине были мясные продукты и сыры.

«В том числе, судя по этикеткам, присутствуют хамон и сыр пармезан. Хотя есть и более традиционные для Беларуси продукты, например, сало», — говорится в сообщении.

Ранее Кремль опроверг присутствие заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на встрече Путина и Лукашенко в Красной Поляне.