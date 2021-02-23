В США назвали возможную причину падения обломков с Boeing в Колорадо

Председатель Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB) Роберт Сумвальт прокомментировал ЧП с падением частей обшивки лайнера Boeing 777 в Колорадо. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, предварительной версией NTSB произошедшего является усталость металла в частях двигателя.

Он также уточнил, что в двигателе воздушного судна были сломаны две лопатки вентилятора: у самого основания и та, что посередине. Кроме того, корпус самолета был поврежден частями двигателя.

«Что касается лопатки вентилятора, которая сломалась посередине, ее повреждения связаны с ударом, полученным, когда другая лопатка, разломанная у основания, врезалась в нее», — подчеркнул Сумвальт.

Председатель NTSB добавил, что компания-производитель двигателя Pratt & Whitney проведет повторную лабораторную проверку во вторник, 23 февраля.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что потребует проверить все Boeing 777 после инцидента в Денвере.

Части двигателя пассажирского самолета упали на жилые дома в Колорадо. Местные жители сняли на видео падение обломков и поделились кадрами в соцсетях. Один из упавших частей двигателя засняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как металлический обломок с силой ударяется об асфальт. Часть лайнера упала на дорогу между участками жилых домов. При этом на видео слышен довольно громкий звук удара. Информации о пострадавших пассажирах или жителях не поступало.