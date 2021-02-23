Киргизия зарегистрировала российскую вакцину от «Спутник V»

В пресс-службе здравоохранения Киргизии рассказали о регистрации российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве подтвердили, что препарат официально зарегистрирован на территории страны.

Согласно данным министерства, документы о регистрации были выданы департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при минздраве.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что регистрация «Спутника V» позволит в ближайшее время начать вакцинацию для защиты населения от коронавируса.

Ранее сирийские власти также объявили о регистрации российского препарата, а жителей Черногории начали вакцинировать от COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 112,1 млн заболевших, свыше 87,6 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».