Названы продукты для улучшения здоровья мужчин

Мужчинам для поддержания и улучшения здоровья следует употреблять красное мясо, морскую рыбу, мидии, мясо птицы и гранат. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервисов «СберЗдоровье» и «СберМаркет».

Отмечается, что в этих продуктах содержится самое большое количество жирных кислот и белка, которые поддерживают синтез тестостерона.

Как уточнила врач-диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха, у мужчин мышечная ткань более развита, чем у женщин, и для поддержания мышечной массы в ежедневный рацион необходимо включить белковую пищу. Так, синтез гормона тестостерона главным образом зависит от состава и качества потребляемой пищи.

И для поддержания нужного уровня тестостерона в организме мужчины должны обратить внимание на продукты с содержанием полиненасыщенных жирных кислот. Это растительные масла, жирная морская рыба, ростки пшеницы, орехи и авокадо. Не менее важные цинк и селен можно получить из чеснока, злаков, бананов, капусты, морепродуктов и имбиря.

При этом специалист обратила внимание на то, что вредная еда и напитки отрицательно сказываются на синтезе мужских гормонов.

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