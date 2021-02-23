Посольство ФРГ пытается получить консульский доступ к подозреваемому в госизмене Воронину

Посольство Германии в Москве пытается добиться консульского доступа к подозреваемому в госизмене россиянину Демури Воронину, который также является гражданином ФРГ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию.

«Посольство в курсе дела, находится в контакте с адвокатом и пытается получить консульский доступ», — сказали в германском посольстве.

Политолог Демури Воронин был задержан в Москве по делу о госизмене. После этого Лефортовский суд вынес в отношении него решение об аресте на месяц и 30 суток. Впоследствии адвокат журналиста Ивана Сафронова Иван Павлов заявил, что Воронин не проходит по делу его подзащитного.