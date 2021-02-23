Взрыв произошел на магистральном газопроводе в Оренбургской области

Взрыв произошел на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.

На место происшествия направлены спасатели, газовики, экологи и представители других служб региона, в настоящее время ведется мобилизация сил для ликвидации аварии, рассказали местные власти.

В результате взрыва никто не пострадал, заявили в пресс-службе регионального управления МЧС России агентству ТАСС.

19 февраля Следственный комитет России приступил к доследственной проверке после взрыва газового баллона во время ремонта моста в Воронежской области, где пострадали семь рабочих.