Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Взрыв произошел на магистральном газопроводе в Оренбургской области

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Взрыв произошел на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.

На место происшествия направлены спасатели, газовики, экологи и представители других служб региона, в настоящее время ведется мобилизация сил для ликвидации аварии, рассказали местные власти.

В результате взрыва никто не пострадал, заявили в пресс-службе регионального управления МЧС России агентству ТАСС.

19 февраля Следственный комитет России приступил к доследственной проверке после взрыва газового баллона во время ремонта моста в Воронежской области, где пострадали семь рабочих.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.