В Гидрометцентре рассказали, когда ожидать оттепель в европейской части России

Оттепель ожидается в Москве и в ряде регионов запада европейской части России в четверг, 25 февраля, и продлится до конца месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Отмечается, что ночью температура опустится до -8...-10°C, днем будет +2...-4°C. В остальных регионах по-прежнему будут морозы.

По словам Вильфанда, помимо оттепели, в упоминаемых регионах ожидаются дожди и сильные порывы ветра. Так, 24, 25, 26 февраля в российской столице выпадет четверть месячной нормы осадков. Скорость ветра в эти дни достигнет 15 м/c.

«Важно отметить, что это не весна. Это просто эпизод резкого и значительного потепления. Март начнется с другой погоды», — сказал метеоролог.

Ранее сообщалось, что ночь на вторник стала самой холодной с начала зимы в Москве.