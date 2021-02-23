Правительство США обвинили в создании «поддельного» снегопада в Техасе

Пользователи социальных сетей заподозрили правительство США в создании «поддельных» снегопадов в штате Техас, сообщает Business Insider.

Особой популярностью пользуются опубликованные в интернете видеозаписи, авторы которых пытаются растопить снег с помощью огня, однако он не тает. Пользователи соцсетей сочли подобные видео аргументом в пользу новой теории заговора, в соответствии с которой американские власти якобы отправляют в Техас «ненастоящий снег».

В причастности к поддельным снегопадам обвиняют президента США Джо Байдена и основателя Microsoft Билла Гейтса.

В действительности же снег при поднесении к нему огня не тает, а сразу переходит в газообразное состояние, подчеркивает издание.

20 февраля президент США Джо Байден объявил штат Техас зоной стихийного бедствия в связи с сильными снегопадами.

До этого сообщалось, что из-за непогоды и аномального холода в Техасе произошло массовое отключение электричества, приостановка работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли.