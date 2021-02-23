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Президент России Владимир Путин возлагает цветы к памятнику В. А. Корнилову на территории мемориального комплекса &laquo;Малахов курган&raquo; в Севастополе, 18 марта 2019 года Президент России Владимир Путин возлагает цветы к памятнику В. А. Корнилову на территории мемориального комплекса &laquo;Малахов курган&raquo; в Севастополе, 18 марта 2019 года

Путин возложил венок к могиле Неизвестного солдата 23 февраля

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Российский лидер Владимир Путин в День защитника Отечества возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, несмотря на то, что 23 февраля — выходной день, президент проведет в этот день несколько встреч. После возложения венка, Путин продолжит работу в Кремле.

Ранее, во вторник, президент в видеообращении поздравил с праздником ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных Сил и всех россиян. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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