СК возбудил дело после публикации видео с избиениями в ярославской ИК-1

Управление СК России по Ярославской области возбудило уголовное дело после публикации на сайте «Новой газеты» видео с избиением заключенного сотрудниками исправительной колонии (ИК) №1, который умер спустя несколько недель после этого, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

«По сообщению средств массовой информации о нанесении побоев осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы в одной из колоний, расположенных в Ярославской области, следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные к преступлению лица.

23 февраля «Новая газета» опубликовала видео по расследованию, согласно которому гражданин Грузии Важа Бочоришвили умер после избиений сотрудниками ИК-1. Отмечается, что в мае 2016 года он подвергся жестокому избиению дубинками. После этого в тяжелом состоянии он был направлен в больницу, где ему потребовалась пересадка печени. Бочоришвили не мог на нее рассчитывать из-за гражданства. Мужчина умер в больнице.

Ранее сообщалось, что руководители исправительной колонии № 6 и СИЗО-1 Иркутской области были отстранены от работы по результатам проверки, начатой после сообщений о насилии над заключенным.