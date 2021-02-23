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Общество. Новости

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Акция протеста оппозиции в Ереване, 19 ноября 2020 года Акция протеста оппозиции в Ереване, 19 ноября 2020 года

Оппозиционеры окружили здание полиции в Ереване

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Многотысячная толпа сторонников оппозиционного «Движения за спасение родины» окружила здание полиции в Ереване. Они требуют встречи с главой ведомства, сообщил портал Arminfo.

На митинг также вышли брат третьего президента страны Сержа СаргсянаАлександр Саркисян. Протестующие требуют у полиции ответить за «устроенные бесчинства».

Оппозиция планирует дойти до здания генпрокуратуры.

Ранее в Ереване полиция задержала 25 человек на акции протеста у правительственного здания в армянской столице.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и передаче ряда районов Азербайджану.

После подписания соответствующего договора в Армении несогласные с решением премьер-министра Никола Пашиняна регулярно проводят акции протестов с требованиям его отставки.

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