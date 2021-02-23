В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии COVID-19

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в эфире датского телеканал DR спрогнозировал, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Клюге отметил, что худший сценарий пройден.

«Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — заявил представитель ВОЗ.

При этом он отметил, что COVID-19 не исчезнет окончательно, но к этому сроку отпадет потребность в введенных ограничениях.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 112,1 млн заболевших, свыше 87,6 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19.