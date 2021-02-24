В ходе столкновений у офиса Зеленского пострадали 27 силовиков

В результате столкновений у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов. Об этом в своем Facebook сообщила полиции Киева.

Как сообщает городская полиция, участники акции протеста использовали газовые баллончики и файеры.

«На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии в результате получили ожоги глаз.

Там также добавили, что из-за столкновений у офиса главы государства в украинской столице были задержаны 24 человека. «У них взяли объяснения и отпустили», — указано в другом сообщении киевской полиции.

Ранее около офиса Зеленского на митинге против приговора одесскому активисту Сергею Стерненко начались стычки протестующих с полицией.

На экс-лидера «Правого сектора» (организация запрещена в России) в Одессе Сергея Стерненко весной 2018 года напала группа неизвестных. Один из нападавших скончался от ранения в живот, после чего на радикала было заведено уголовное дело об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Позже его приговорили к семи годам лишения свободы.