Свыше 2 тысяч человек приняли участие в акции протеста в Киеве

Свыше 2 тысяч человек стали участниками акции в поддержку экс-лидера одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергея Стерненко в Киеве. Об этом в Facebook cообщает полиция столицы Украины.

Как передает РИА «Новости», акция протеста в городе уже завершилась.

Во вторник, 23 февраля, возле офиса Зеленского на митинге против приговора одесскому активисту Сергею Стерненко произошли стычки протестующих с полицией. В результате столкновений пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов, были задержаны 24 человека.

На экс-лидера «Правого сектора» (организация запрещена в России) в Одессе Сергея Стерненко весной 2018 года напала группа неизвестных. Один из нападавших скончался от ранения в живот, после чего на радикала было заведено уголовное дело об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Позже его приговорили к семи годам лишения свободы.