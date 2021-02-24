ВОЗ: число случаев COVID в мире снижается, но новые штаммы продолжают распространяться

Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число новых случаев коронавируса снижается, но новые мутации инфекции продолжают распространяться.

Так, число выявленных случаев заражения в мире падает шестую неделю подряд. На прошлой неделе было 2,4 млн новых случаев, что на 11% меньше, чем в предыдущие семь дней.

«Число новых смертей также продолжало снижаться в течение последних трех недель: на прошлой неделе было зарегистрировано 66 тысяч новых смертей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущей неделей», — сообщается на сайте ВОЗ.

При этом новые штаммы коронавируса продолжают распространяться. По данным организации, «британский» штамм был найден в 101 стране, что больше на семь, чем неделей ранее, «южноафриканский» — в 51 стране (+5), а «бразильский» — в 29 государствах (+8).

Ранее в ВОЗ назвали сроки окончания пандемии COVID-19

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 112 млн заболевших, свыше 87,6 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19.