Жителей Москвы предупреждают о ледяном дожде в четверг

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о ледяном дожде в четверг. Его слова приводит РИА «Новости».

По прогнозам синоптика, ледяной дождь пройдет с 8 до 11 утра 25 февраля, также возможен гололед. Во второй половине дня придет атлантический воздух.

«На подстилающую заснеженную поверхность придет насыщенный паром атлантический воздух, что приведет к тому, что нас накроет туман, осадки перейдут в морось», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что туман может ухудшить видимость до 100-500 метров. При таких погодных условиях авиация не будет летать.

В среду в Москве же ожидается до -11°С.