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Общество. Новости

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Инфекционист спрогнозировал риск новой волны коронавируса

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Новая волна коронавирусной инфекции возможна при появлении серьезных мутаций вируса. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, передает РИА «Новости».

Вторым фактором эксперт назвал несостоятельность того иммунитета, который наблюдается сейчас у населения России.

При этом он отметил, что регистрируемые практически каждую неделю мутации не становятся причиной всплеска новых случаев COVID-19.

«Это говорит о том, что иммунитет пока что протективный. Но если такие изменчивости произойдут, то подъем может быть», — сказал Вознесенский.

Ранее в ВОЗ сообщили, что число случаев COVID в мире снижается, но новые штаммы продолжают распространяться.

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