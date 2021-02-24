Полиция Кирова разыскивает мужчину, напавшего с ножом на инвалида

Полиция в Кирове разыскивает мужчину, напавшего с ножом на пожилого человека с инвалидностью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

В среду, 24 февраля, в соцсетях появилось видео, где сильный на вид молодой человек ударил ногой по спине пожилого мужчину, который мешал ему пройти. Когда пенсионер упал, подозреваемый прошел мимо. Инцидент произошел в магазине на Октябрьском проспекте.

В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливается личность злоумышленника. По результатам проверки будет дана правовая оценка произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Камчатке возбудили дело против школьника по подозрению в истязании инвалида.