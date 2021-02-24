Роспотребнадзор заявил о снижении темпов прироста новых случаев COVID-19 в СНГ

Роспотребнадзор заявил об улучшении эпидемиологической ситуации на территории стран СНГ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление было сделано после видеоконференции координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней.

В ведомстве отметили, что медорганизации фиксируют снижение числа новых случаев заражения коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на это повлияло соблюдение мер, введенных в рамках борьбы с пандемией, старт кампании по вакцинации населения, а также массовое тестирование на COVID-19.

Ранее в ведомстве назвали число проведенных в России тестов на коронавирус.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 112,7 млн заболевших, свыше 88,3 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19.