На Украине задержали политолога по делу о госизмене

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали журналиста и политолога Юрия Дудкина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте спецслужбы.

Отмечается, что Дудкина обвиняют в государственной измене.

«СБУ сообщила о подозрении эксперту, причастному к подрывной деятельности в пользу спецслужб РФ», — говорится в сообщении.

Также Дудкина обвиняют в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам.

«По заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов — группы в социальных сетях, YouTube-каналы — и отдельные блогеры, которые финансировались из РФ», — говорится в сообщении.

СБУ ранее высказала подозрения в государственной измене лидеру «Партии Шария» Анатолию Шарию.