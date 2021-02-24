Постпредство РФ при ОБСЕ осудило разрушение советского мемориала в Латвии

Постоянное представительство России при ОБСЕ выразило осуждение в связи с разрушением памятника советским героям-освободителям в Екабпилсе. Соответствующее заявление было сделано на странице в Twitter.

В публикации уточнили, что инцидент, который назвали «очередной выходкой латышских националистов», произошел в среду, 24 февраля.

«Призываем власти должным образом расследовать данный инцидент и привлечь виновных к ответственности», — подчеркнули в российском постпредстве.

Ранее неизвестные украли пушку с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза. Председатель общества поддержки ветеранов Екабпилса Лидия Амосова уточнила, что пушка была украдена с постамента при помощи трактора. После этого Земгальское региональное управление полиции инициировало уголовное производство по данному факту.

В мае 2020 года посольство России в Латвии осудило осквернение советских памятников.