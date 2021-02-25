МЧС предупреждает москвичей о сильном снеге и гололедице

Ночью и утром 25 февраля в Москве будет сильный снег и гололедица, предупреждает столичное управление МЧС России.

По данным Росгидромета, с 05.00 до 10.00 мск в городе ожидаются гололед, на дорогах сильная гололедица, а также ветер скоростью до 13 м/с.

МЧС рекомендует москвичам по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, а в случае, если такие поездки необходимы, – быть предельно внимательными, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, следует избегать внезапных маневров, таких как обгоны и перестроения.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции во время метели и при сильных порывах ветра. Также ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о ледяном дожде в четверг, 25 февраля.