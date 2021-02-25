Синоптики пообещали москвичам хмурое и дождливое потепление

Резкое потепление ожидается в центре европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам синоптика, в первой половине дня 25 февраля температура воздуха приблизится к нулевой отметке. При этом потепление на 23-30°C произойдет за 36-48 часов, что бывает редко, предупредил эксперт.

«Я не знаю будут ли счастливы москвичи от такого резкого потепления? Потепление - это значит мрачная, хмурая погода, низкие облака», – отметил Вильфанд.

Он добавил, что 25 февраля ожидается мокрый снег и дождь, усиление ветра. Кроме того, повышение температуры приведет к усилению гололеда, так как тающий снег будет подмерзать при сильном ветре.

Ранее столичное управление МЧС России предупредило москвичей о сильном снеге и гололедице ночью и утром 25 февраля.