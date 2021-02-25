Исследование показало эффективность вакцины Pfizer в 94%

Вакцина от коронавируса нового типа, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, оказалась эффективной на 94%, сообщает Reuters со ссылкой на результаты проведенного в Израиле исследования.

Так, две дозы препарата Pfizer и BioNTech предотвращают появление симптомов COVID-19 в 94% случаев, одна доза – в 57%.

В исследовании принимали участие около 1,2 млн человек, указано в сообщении.

«Мы были удивлены, так как ожидали, что в реальных условиях, когда холодовая цепь не поддерживается идеально, а население старше и больнее, вы не получите таких хороших результатов, как в контролируемых клинических испытаниях», – заявил агентству один из авторов исследования Ран Балисер.

Ранее компании Pfizer и BioNTech начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет.